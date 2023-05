Gudelj: “Speriamo di vincere la settima, ce la meritiamo. Mourinho ci rispetta”

Il centrocampista del Siviglia, Nemanja Gudelj, è intervenuto ai microfoni della Uefa per dire la sua sull'atto conclusivo dell'Europa League 2023 che lo vedrà fronteggiarsi contro la Roma di Mourinho. "Dopo un anno difficile, soprattutto all'inizio, abbiamo la possibilità di fare una stagione indimenticabile, di fare la storia. Sappiamo che nessuno lo desidera più di noi. Tutti ci rispettano e anche Mourinho. Sarà una finale bella e dura, ma speriamo di vincere la settima. Vogliamo ringraziare i tifosi per l'intera stagione, abbiamo avuto un momento difficile in cui le cose non hanno funzionato e la maggior parte dei tifosi non avrebbe sostenuto la squadra come i nostri. In quel momento hanno dato anche più del normale e grazie a loro siamo dove siamo oggi. Lo meritano più di chiunque altro". Il club spagnolo, in verità, almeno in Liga, ha disputato un campionato davvero sottotono, rischiando di venire risucchiato nelle zone basse della classifica. La squadra, poi, ha saputo parzialmente riprendersi e arrivare, dopo aver tranquillizzato la sua situazione in Spagna, fino alla finale di Budapest.