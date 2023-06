Guardiola: “Mi dispiace per quanto successo a Taylor. Spero non accada più”

Anche l'allenatore del Manchester City esprime il proprio disappunto per le scene viste in aeroporto tra il fischietto inglese e i supporter giallorossi

Continuano le polemiche dopo le immagini che hanno visto protagonista l'arbitro della finale di Europa League, Anthony Taylor, e i tifosi della Roma in aeroporto. A prendere le difesee del fischietto inglese è stato anche l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, che ha parlato ai microfoni di Calcio e Finanza. “Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto e mi dispiace molto per Anthony Taylor. Mi auguro che non accada più. Non c’è altro che io possa dire”, ha dichiarato, senza mezzi termini, il tecnico che il prossimo 10 giugno sfiderà l'Inter nell'atto conclusivo della Champions League.