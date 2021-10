Gualtieri sindaco, Falcao si congratula per la nomina

Dopo il risultato delle elezioni, l'ottavo re di Roma augura buona fortuna al neo sindaco di Roma

Dopo la nomina a sindaco di Roma, Paulo Roberto Falcao ha chiamato Roberto Gualtieri per fargli le congratulazioni. Come riportato da Nova news, l'ex calciatore del Brasile e simbolo della Roma degli anni '80, ancora oggi uno dei giocatori più amati nella capitale (sponda romanista), ci ha tenuto particolarmente ad augurare buona fortuna al neo sindaco, scelto dai cittadini della capitale per sperare in un rilancio della città.