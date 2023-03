Grazie Roma compie 40 anni, l’omaggio del club: “È la sublimazione di un sentimento”

Per la Roma non è solo la vigilia di un'importante sfida come quella con la Real Sociedad, è anche l'anniversario di una delle più belle canzoni dedicate al club, ovvero "Grazie Roma". L'8 marzo di 40 anni fa (1983), nel giorno del suo compleanno, Antonello Vendittiaveva registrato proprio questa canzone ancora oggi simbolo di un grande amore. Come scrive lo stesso club sul proprio sito ufficiale, "E' la sublimazione di un sentimento. Grazie Roma non è un inno, ma una fantastica esegesi: svela al mondo perché la Roma è così importante per noi". Venditti, nel suo libro "L’importante è che tu sia infelice", aveva descritto come questo pezzo fosse nato "per gratitudine verso la città e verso la mia squadra, essendo le due inscindibili. Avevo fede. Sentivo che la Roma avrebbe vinto lo Scudetto, altrimenti non mi sarebbe capitata una cosa simile".