Golden Foot, Salah vince e ricorda la Roma: “Ho vissuto grandi momenti in Italia”

L'egiziano ha parlato ai microfoni di SkySport in seguito al premio ricevuto a Montecarlo, ricordando il suo passato in serie A

Nel suo periodo a Londra fu Mourinho a non credere in maniera particolare nel giocatore egiziano, tanto che dopo un solo anno con i blues decise di cercare fortuna altrove. "Sentivo che avevo bisogno di cambiare il mio modo di giocare e così sono andato in Italia e ho giocato bene e mi ha aiutato molto ad arrivare dove sono ora. Cerco sempre di trovare le motivazioni dentro di me, non so esattamente come, - ha detto Momo - ma battere il record di Drogba è stato uno stimolo perché lui è una leggenda". Non sono mancate poi parole per la Roma e per la Fiorentina, le due squadre che hanno fatto rinascere il giocatore del Liverpool: "Ho vissuto grandi momenti lì, i tifosi erano fantastici e mi facevano sempre sentire il loro amore. Mi hanno aiutato tantissimo a crescere sia come persona sia come giocatore e posso solo ringraziarli. Forse ci incontreremo e giocheremo ancora contro”.