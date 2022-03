Falcao si scorda il compleanno di Conti: “Non è tardi per gli auguri a un amico”

Il messaggio dell'ex calciatore giallorosso: "Sono passati molti anni, però tu rimani con lo stesso viso e con la stessa simpatia di sempre"

Paulo Falcao con un giorno di ritardo fa gli auguri a Bruno Conti su Instagram: "Sono passati molti anni, però tu rimani con lo stesso viso e con la stessa simpatia di sempre. Tanti auguri! Comunque, anche un giorno in ritardo, voglio congratularti per il tuo compleanno. Alla fine, non è mai troppo tardi per inviare un messaggio affettuoso ad un grande amico". Un tuffo nel passato per i tifosi giallorossi che negli anni 80 hanno potuto ammirare i due calciatori che hanno fatto la storia della Roma.