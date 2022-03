Gli auguri della Roma a Veretout per i 29 anni: “Buon compleanno, Jordan”

Su Twitter, la società giallorossa ricorda il centrocampista francese

Jordan Veretout sembra aver perso la sua centralità nel progetto Roma. Messo talvolta in panchina da José Mourinho, il centrocampista francese ha vissuto tempi migliori nella Capitale. Nonostante questo, la società giallorossa non dimentica il suo compleanno, anzi. Con un messaggio su Twitter, gli fa tanti auguri per i 29 anni.