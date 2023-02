Gli agenti di Ivkovic, Golic e Sesko in visita a Trigoria

Quest'oggi a Trigoria è stata una giornata di riposo per la squadra che ieri ha battuto il Salisburgo e staccato il pass per gli ottavi di Europa League. Al lavoro invece Tiago Pinto e la squadra mercato visto che alcuni rappresentanti della Pro Transfer Agency tra cui Elvis Basanovic e Zlatko Dedic, hanno fatto visita al Centro Sportivo giallorosso. "Tutte le strade portano a Roma. Lavori in corso", questo il messaggio che ha accompagnato la foto degli agenti durante la loro sosta a Trigoria. All'ordine del giorno c'erano sicuramente due assistiti che fanno parte del settore giovanile giallorosso ovvero Mate Ivkovic (arrivato nella Capitale nel febbraio del 2022) e Lovro Golic (acquistato lo scorso luglio). L'agenzia cura anche gli interessi di Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 del Salisburgo, entrato nel match di ieri nei minuti finali. Lo sloveno è considerato uno dei maggiori prospetti europei tanto che ha convinto il Lipsia a sborsare circa 24 milioni di euro per assicurarselo, lasciandolo però ancora un anno in prestito nel club austriaco.