Giudice Sportivo: terza sanzione per Camara. Ammenda di 3mila euro alla Roma

La Lega Serie A tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 35esima giornata di campionato. Terza sanzione per Mady Camara, unico ammonito per la Roma nella trasferta del Dell'Ara contro il Bologna. Da segnalare inoltre un'ammenda di 3mila euro alla società giallorossa per "aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un petardo e tre fumogeni".