Giudice Sportivo, squalificato Celik: salta la trasferta contro il Napoli

La Lega Serie A, tramite una nota sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Confermata la squalifica di Zeki Celik che dunque salterà la delicata trasferta di Napoli in programma domenica alle 20:45. Provvedimenti disciplinari anche per due collaboratori di José Mourinho. Terza sanzione per Nuno Santos, seconda invece per Salvatore Foti.