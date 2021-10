Giudice Sportivo: seconda sanzione per Pellegrini, Calafiori e Zaniolo

Ammonito anche Abraham (terza sanzione per lui) e il vice di Mourinho Joao Sacramento

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alla decima giornata di campionato. La Roma, vincente a Cagliari, è tornata a casa con cinque ammoniti tra campo e panchina. Pezzuto ha infatti mostrato il giallo a Pellegrini, Calafiori e Zaniolo, arrivati alla seconda sanzione, e ad Abraham (terza sanzione). Ammonito anche Joao Sacramento, che ha sostituito in panchina lo squalificato Mourinho. L'unico in diffida è ancora Bryan Cristante.