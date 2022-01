Giudice Sportivo: primo giallo per Oliveira. Sanzionati anche Mancini e Felix

Tre i romanisti sanzionati nella 22esima di Serie A

La Lega Serie A attraverso il comunicato del giorno, ufficializza le squalifiche emesse dal giudice sportivo al termine della 22esima giornata di Serie A. Della Roma, sono stati sanzionati Felix, Mancini e Oliveira. Per il ghanese seconda sanzione stagionale. Al difensore ecco la settima, mentre per il neo acquisto Oliveira prima ammonizione. Oltre a loro, squalifiche per Pavoletti e Carboni del Cagliari, Maggiore dello Spezia, Soumaoro del Bologna, Cataldi della Lazio e Ranieri della Salernitana.