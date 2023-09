Giudice Sportivo: prima sanzione per Renato Sanches, seconda per Dybala

La Lega Serie A, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quarta giornata di campionato. Prima sanzione per Renato Sanches che è stato ammonito dopo un accenno di rissa con l'ex Lazio Cancellieri. Secondo ammonizione per Paulo Dybala. La prossima giornata i giallorossi affronteranno il Torino in trasferta. Non ci sarà nessun squalificato nei granata.