Giudice Sportivo, prima ammonizione per tre. Pellegrini: arriva la multa

Il numero 7 della Roma è stato multato in quanto capitano, in relazione all'ammonizione per proteste

Il Giudice Sportivo ha diramato il consueto comunicato con le decisioni e le sanzioni a carico di società e calciatori relative alla quinta giornata di campionato. Confermate le ammonizioni (per tutti la prima) a Pellegrini, Dybala e José Mourinho. Per il numero 7 della Roma, ammonito con l'Udinese per proteste, è stata anche decisa una multa di 1500 euro, in quanto capitano. Per le altre sanzioni: 10mila euro alla Lazio per cori di discriminazione territoriale nei confronti del Napoli, oltre alla squalifica di Cataldi per proteste scomposte nei confronti dell'arbitro nell'androne antistante gli spogliatoi e per un'espressione blasfema.