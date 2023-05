Giudice Sportivo, Mourinho squalificato contro lo Spezia

Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni riguardo all'ultima giornata di campionato appena conclusa. Come già si sapeva, José Mourinho, arrivato alla squalifica per somma di ammonizione, non sarà presente, in panchina, contro lo Spezia. Al tecnico portoghese è costata cara l'ultima ammonizione ricevuta nel corso del match del Franchi contro la Fiorentina. Le proteste, in quel caso, erano scaturite per via di un rigore richiesto dai viola. Seconda sanzione, invece, per Solbakken. Prima per Missori e Svilar.