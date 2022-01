Giudice Sportivo, Cambiaso squalificato: salta Roma-Genoa

L'esterno rossoblù è stato espulso nel match contro l'Udinese

È stato pubblicato sul sito ufficiale della lega il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo che rende note le sanzioni disciplinari relative alla 23esima giornata di Serie A. Due ammonizioni ratificate per la Roma dopo il match con l'Empoli, nei confronti di Mancini (ottavo giallo) e Cristante (sesto). Per il Genoa, invece, prossimo avversario della Roma, confermata la squalifica per Giovanni Cambiaso a causa dell'espulsione rimediata contro l'Udinese per doppia ammonizione. L'esterno salterà quindi la sfida di sabato 5 all'Olimpico.