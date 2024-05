Gilardino: “Rosichiamo per il gol preso. In 11 contro 10 dovevamo fare meglio”

Le parole del tecnico rossoblù: "La volontà nelle ultime partite è stata comunque di proporre e di andare oltre i limiti"

Redazione 19 maggio 2024 (modifica il 19 maggio 2024 | 23:39)

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole:

GILARDINO A DAZN

C’era qualcosa in più da chiedere al Genoa? “Rosichiamo perché in 10 contro undici prendere un gol del genere… Dovevamo e potevamo fare meglio. Complimenti ai ragazzi per come hanno giocato, per l’atteggiamento in questo momento della stagione. La Roma è una squadra forte, con qualità e che si giocava un obiettivo importante”.

Complimenti per il rinnovo e per la stagione. “L’ho detto in queste settimane, c’è stata una crescita mentale della squadra. La volontà nelle ultime partite è stata comunque di proporre e di andare oltre i limiti. La squadra ha fatto ottime prestazioni come quella di stasera”.

Mi ha impressionato nel primo tempo la vostra compattezza per vie centrali. "Volevano giocare così, chiudere le giocate dentro. Sono arrivati tiri da fuori ma abbiamo lavorato bene con i reparti con distanze giuste e ordine. I ragazzi si sono espressi al massimo. Andando in superiorità numerica potevamo evitare di prendere gol ma sono soddisfatto dei ragazzi. Hanno e stanno dando tutto”.

Ci spieghi meglio il rinnovo. Volevi firmarlo a Roma? “Il contratto l’ho firmato stamattina così come era concordato. Sono felice, la società è felice. Diamo continuità ad un lavoro che va avanti da un anno e mezzo. Dobbiamo arricchirci di giocatori affamati che vogliono vestire questa maglia.

E’ stato molto corteggiato in questi mesi? “No, la mia volontà e l’avevo già espressa era quella di dare continuità ad un progetto. Mi trovo molto bene qui, con la squadra e con il mio staff. Si è creato qualcosa di importante e questo è fondamentale per un allenatore”.

Qual è l’ulteriore step di crescita per la prossima stagione? “Consolidarci come modo di lavorare in campo e negli interpreti. Ci deve essere anche cambiamento a livello tattico. Essere aperti mentalmente, voglio una squadra così. Lo abbiamo dimostrato anche quest’anno”.

GILARDINO IN CONFERENZA STAMPA

"Questa partita rispecchia la squadra e i valori di questi ragazzi, quello che abbiamo costruito in questi mesi. La volontà di creare un gruppo, un dna, un'idea, stasera abbiamo fatto un'ottima partita, c'erano tutti i presupposti per portare a casa un risultato positivo. Torniamo a casa rosicando, potevamo fare meglio sul gol ma ci può essere di insegnamento".

Cosa servirà? "Dobbiamo confermare quanto fatto fino ad ora, già prendere e confermare tutto è fondamentale. Poi dobbiamo andare alla rierca di giocatori che devono essere affamati e vogliosi di giocare al Genoa. Sono grato per il percorso col Genoa, ripartiamo da basi molto buone, c'è la possibilità di crescere".

Sulla firma. "Abbiamo voluto riproporre la firma a Roma come era successo nella precedente firma. Col direttore abbiamo preso un caffé e abbiamo firmato".

