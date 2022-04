Giannini: “Da Mourinho troppi elogi all’Inter, da tifoso mi ha infastidito”

L'ex capitano della Roma non ha apprezzato le parole dello Special One nel postpartita: "Mi hanno lasciato perplesso. Oliveira? Non lo riscatterei, meglio tenere Bove"

La Roma si proietta alla sfida con il Leicester di giovedì sera, archiviato il brutto stop di San Siro con l'Inter.“L’atteggiamento e il coraggio mostrato a Milano non mi sono dispiaciuti nonostante la sconfitta", le parole di Giuseppe Giannini. L'ex capitano giallorosso, intervenuto a 'Rete Sport', non ha apprezzato Mourinho:"Quello che mi ha un po’ infastidito è stato il suo commento post gara, soprattutto quando ha elogiato l’Inter. L'eccesiva enfasi con cui ha sottolineato il valore dell'avversario, da tifoso della Roma mi hanno lasciato un po' perplesso".

Giannini dice la sua anche su Sergio Oliveira: “Non lo riscatterei, anche se credo che alla fine rimarrà. Darei più spazio aBove e investirei i soldi risparmiati su un altro profilo". Infine sulla sfida di giovedì: "La mia sensazione è che la Roma a Leicester possa farcela, perché la squadra è cresciuta sul piano della consapevolezza, dell’autostima e dell’organizzazione generale. Schiererei la miglior formazione, quella di Roma-Bodo per intenderci, con Zaniolo al fianco di Abraham e Mkhitaryan a centrocampo, per dare un segnale chiaro anche agli avversari, per andare in Inghilterra per vincere, sempre che stiano tutti bene”.