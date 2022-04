Giampaolo: “La Roma non ha creato molto, ha solo fatto un gol più di noi”

L'allenatore blucerchiato analizza ai microfoni di Dazn la partita contro la squadra di Mourinho

L'allenatore della Sampdoria , Marco Giampaolo , parla dopo la sconfitta della sua squadra contro la Roma non nascondendo del rammarico. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn.

Mancanza di coraggio e brillantezza? “La Samp ha fatto la partita che doveva fare. Sono soddisfatto. Nella partita ci siamo stati, la Roma ha qualche qualità in più ma abbiamo concesso poco. Nei punti e nei contenuti globali della gara è stata equilibrata. Complimenti alla Roma ma mi aspettavo questa gara dai ragazzi. Ci aspettavamo un risultato diverso ma l’atteggiamento mi è piaciuto”.

Si poteva fare qualcosa di più davanti? “Sì ma neanche la Roma ha creato molto. Sono stati più bravi di noi a segnare. Non ricordo gente azioni dei giallorossi. Hanno vinto perché ha sfruttato al meglio l’occasione che ha avuto”.

Come aveva preparato la gara sugli esterni? “In chiave tattica è stato l’argomento principale. Dove non ci arriva la mezzala ci doveva arrivare il terzino. Siamo stati bravi in questo”.