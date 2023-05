Giallo Roma sui social: “The countdown is on…”. Ma è il teaser della finale

C'è ansia tra i tifosi della Roma dopo che sui social la Roma ha pubblicato un post con scritto "The countdown is on…" che accompagna l'immagine di un lupo in penombra. Cosa vorrà dire? Si sono chiesti in tanti nei commenti? "Annunciate rinnovo Mou" tra le maggiori ipotesi avanzate. Qualcuno pensa all'annuncio ufficiale con Adidas e la maglia nuova per la prossima stagione. Poi altri scrivono: "Prima o poi ce fate mori così", e "Io ancora me devo riprende da giovedì sera..". Poi qualche ipotesi di annuncio di un nuovo acquisto o rinnovo tra i giocatori, o anche l'apertura dell'Olimpico per vedere la finale di Europa League sui maxi-schermi. Ma la risposta della Roma è un video celebrativo della conquista della finale di Europa League con la scritta "Chasing eternal glory"