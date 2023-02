Giacchetta (d.s Cremonese): “Abbiamo trattato Shomurodov. Carnesecchi merita una big”

Sulla vittoria all'Olimpico e a Napoli. “La classifica dice che siamo ultimi, ma guardate le gare in Coppa Italia. Non ci sentiamo inferiori a nessuno sulla qualità e sulle capacità. Ovvio che la vittoria contro la Roma e quella precedente contro il Napoli ci hanno dato una bella spinta per credere in noi stessi. Ieri sera abbiamo fatto una buona prestazione, che ci deve regalare la consapevolezza di non essere scarsi. Questo voglio far capire all’ambiente e a tutti i calciatori”.