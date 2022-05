Ghana, Felix convocato dal ct Otto Addo per le prossime partite della nazionale

L'attaccante giallorosso sarà convocato nei match contro Madagascar, Giappone, Tunisia e Cile

Felix Afena-Gyan è stato convocato dal ct della nazionale ghanese, Otto Addo, per le prossime partite della selezione africana. Il Ghana affronterà prima il Madagascar in una amichevole e poi disputerà un piccolo torneo contro Giappone, Cile e Tunisia. Altra soddisfazione, dunque, per l'attaccante della Roma che dopo aver vinto la Conference League è stato nuovamente convocato in Nazionale.