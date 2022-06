Gerson e l’affitto non pagato: debito da 10mila euro per la villa all’Infernetto

A tre anni dal suo addio alla Roma, Gerson torna al centro della cronaca ma stavolta non per questioni strettamente calcistiche. Il primo giugno del 2017, il brasiliano - arrivato in giallorosso con grandi speranze, ma poi diventato in fretta grande flop di mercato - aveva preso in affitto in via Malipiero (zona Infernetto) un immobile con 7,5 vani, più box cantina, per un canone mensile di 1.200 euro. Come riporta 'Il Messaggero', Gerson - 1 milione netto di stipendio a stagione con i giallorossi - non ha però pagato quattro mensilità per un totale di 4800 euro: la Atlantico srl, una delle società edili del gruppo “Ing. Casini e Figli” proprietaria di alcune villette a schiera in via Malipiero, gli aveva infatti intimato lo sfratto il 19 febbraio del2018. Alla fine il brasiliano ha dovuto lasciare la villa, ma non ha comunque saldato: l'insoluto è diventato poi di circa 10mila euro tra spese legali, interessi e altro.