Gent-Roma, il programma della vigilia: rifinitura alle 11 a Trigoria, alle 18:45 la conferenza di Fonseca

La Roma è tornata a vincere in campionato grazie alla larga vittoria di ieri contro il Lecce e adesso pensa alla trasferta in Europa League contro il Gent. Giovedì sera alle 18:55 è in programma il ritorno dei sedicesimi di finale ed i giallorossi si presentano in Belgio con il successo per 1-0 dell’Olimpico. Mercoledì, alla vigilia del match, la Roma svolgerà la rifinitura alle ore 11:00 a Trigoria, prima di partire per Gand, dove alle 18:45 Paulo Fonseca ed un calciatore giallorosso parleranno in conferenza stampa alla Ghelamco Arena. Il Gent, invece, si allenerà alle 10:30, mentre alle 13:00 l’allenatore Thorup, con un suo giocatore al fianco, incontrerà i giornalisti.