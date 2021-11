Genoa-Roma, saranno 1.500 i tifosi giallorossi. Sold out il settore ospiti

La Roma si presenta a Marassi senza Cristante e con qualche giocatore non al meglio, ma almeno potrà contare sull'affetto dei propri tifosi

La Roma si presenta a Marassi senza Cristante e con qualche giocatore non al meglio, ma almeno potrà contare sull'affetto dei propri tifosi. Saranno in 1.500 a popolare il settore ospiti, andato in sold out. Per Mourinho l'empatia con il popolo giallorosso era fondamentale a inizio stagione con la squadra forte di tutte le vittorie ottenute e ora che bisogna rimettersi in pista, ritrovando i tre punti, non può essere da meno perchè "la forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo". Il portoghese ha ribadito il concetto anche ieri in conferenza stampa: "Ci saranno come sempre tanti tifosi della Roma, mille o duemila come sempre nelle partite fuori casa ed è una motivazione per noi. Le difficoltà a volte uniscono a aiutano a concentrarsi. Ci deve essere voglia di vincere dal 1'. Come dico sempre, possiamo non vincere ed è già capitato spesso. Ma entreremo in campo per vincere come sempre e non cambieremo questa idea neanche in questo momento di difficoltà".