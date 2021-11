Genoa-Roma, i giallorossi sono tornati a Trigoria per l’allenamento

Priva dei nazionali, la squadra di Mourinho è tornata al lavoro in vista della partita del Ferraris

Dopo il riposo concesso nella giornata di ieri (ad eccezione degli infortunati che hanno svolto lavoro di recupero) la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al Fulvio Bernardini in vista della partita contro il Genoa di Shevchenko, in programma domenica 21novembre. Aggregato in prima squadra anche Cristian Volpato. Il gruppo non era al completo a causa degli impegni previsti per il fine settimana dei calciatori partiti con le rispettive nazionali.