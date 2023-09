Genoa-Roma, tifosi infuriati: squadra sotto il settore ospiti. Parte la contestazione

Bruttissima sconfitta per la Roma a Marassi contro il Genoa. Gli uomini di Mourinho vengono sconfitti 4-1 dai rossoblù. Al triplice fischio la squadra e lo Special One sono andati sotto al settore ospiti che era gremito. Gli oltre 1800 romanisti presenti a Genova non hanno gradito la prestazione dei giallorossi. Cori contro i giocatori: "Ci avete rotto il c***" e "Tirate fuori le palle". Adesso la classifica spaventa: i punti sono ancora 5 e la 16esima posizione non piace a nessuno. Domenica all'Olimpico arriverà il Frosinone e la Roma dovrà trovare la vittoria.