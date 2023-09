Genoa, Messias: “Il selfie non era una presa in giro a Totti”

L'attaccante rossoblù, autore del quarto gol nel match di ieri, ha esultato nello stesso modo in cui fece il capitano giallorosso in un derby del 2015: "Non volevo creare questo disagio"

Nella triste serata di Marassi per la Roma, ha fatto discutere anche l'esultanza di Junior Messias al termine del match. L'attaccante rossoblù, autore della quarta rete per i padroni di casa, ha festeggiato con i suoi tifosi riproponendo lo storico selfie con la curva che lo stesso Francesco Totti fece in un derby del 2015. L'ex Milan, però, intervenuto a Cronache di Spogliatoi, ha voluto smorzare le polemiche: "Il mio non selfie non voleva prendere in giro Totti. Non volevo creare questo disagio, ma solo godermi una splendida serata con i nostri tifosi".