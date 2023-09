Genoa, Messias: “Contro la Roma è difficile, serve fare una partita perfetta”

Junior Messias, nuovo acquisto del Genoa che ancora non ha esordito in maglia rossoblù a causa dell'infortunio che lo ha tenuto ai box in questo avvio di stagione, ora è prossimo al rientro, come confermato ai microfoni di TMW: "Sto bene, ho fatto due allenamenti con la squadra quindi penso di essere in panchina per la prossima".