Genoa, esonerato Blessin: panchina a Gilardino. A gennaio la sfida con la Roma

Il 12 gennaio i giallorossi affronteranno i rossoblù in Coppa Italia. L'ex attaccante del Milan gestirà questa fase in attesa della scelta del nuovo tecnico: tra i nomi in lizza anche quello di Claudio Ranieri

Sullo sfondo del nuovo anno si inizia a palesare, oltre al campionato, anche la Coppa Italia che vedrà la Roma impegnata il 12 gennaio alle ore 21 contro il Genoa di Alberto Gilardino. Ebbene sì è delle ultime ore la notizia dell'esonero di Alexander Blessin dalla panchina rossoblù. Di seguito il comunicato ufficiale del club: " Il Genoa comunica che il tecnico Alexander Blessin è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad interim a mister Alberto Gilardino". Un altro ex campione del mondo che si aggiunge alla lista degli allenatori ma sarà provvisorio. Ai nomi già in lizza di Bjelica ex Spezia e Semplici, si è aggiunto ieri quello prestigioso di Claudio Ranieri.