Gennaio senza luci all’ingresso. Oliveira a un passo, Darboe piace agli Spurs

Il 2022 parte con il piede sbagliato per gli uomini di Mourinho. Abraham invita tutti a rialzare la testa. Il Cagliari spinge per Calafiori. Diawara gioca e bene in Coppa d'Africa. Rinviate la 16esmia e la 17esima della Primavera

Il gennaio della Roma non parte affatto con il piede giusto. Sette gol subìti in 2 partite non sono proprio il biglietto da visita che i tifosi si aspettavano in questo 2022. Mourinho ha detto che "bisogna uscire dalla comfort zone", ma è pure vero che la squadra nel salotto non ci è nemmeno arrivata visto che le luci dell'ingresso sono spente dal 2021. Black out al quale i tifosi sono abituati da tempo - il nuovo anno inizia sempre male - ma anche stufi. Una sconfitta che fa male per come è arrivata, visto che la Roma per 70 minuti era stata padrona dell'incontro, ma che incredibilmente come neve al sole si è sciolta davanti alla rete di Locatelli, ed è evaporata di lì a breve con quella di De Sciglio. Sparita dal campo in soli 7 minuti. Il condottiero giallorosso Lorenzo Pellegrini, dopo aver deliziato l'Olimpico con una punizione, ha provato a spiegare quanto è accaduto in quei 420 secondi. Anche lui è stanco di trovare alibi ad una squadra in costruzione. Il tecnico poteva fare di più o la squadra non è all'altezza? Dibattiti aperti ma nove sconfitte sono tante. Lo Special One chiama tutti dalla sua parte, d'altronde sono i giocatori che devono seguire lui e non il contrario. Un isterismo che colpisce i suoi uomini al primo episodio storto. C'è tanto da lavorare. Contro i bianconeri doveva essere la partita di Zaniolo, ma l'assenza last minute ha condizionato la preparazione tattica della partita. Felix si è comportato bene nel fare da spalla ad Abraham, che sui social invita tutti a rialzare la testa. L'acquisto di Maitland-Niles doveva servire ad incrementare la rosa, e invece le assenze hanno fatto sì che pronti via lo si è visto per inerzia dal 1° minuto contro la Juve (con appena un allenamento a Trigoria). Contro il Cagliari rientreranno Mancini e Karsdorp ma non ci saranno Cristante e Ibanez, che diffidati, sono stati ammoniti ieri. Spostando lo sguardo alla Primavera, l'aumento dei contagi ha fatto sì che la Lega Serie A rinviasse gli appuntamenti previsti per la 16esima e 17 esima giornata. La società ha comunicato anche la positività di 4 calciatrici della Femminile: Camelia Ceasar, Joyce Borini, Angelica Soffia e Vanessa Bernauer.