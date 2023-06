Gazzelle in concerto all’Olimpico: “L’ultima volta è stato per un Roma-Milan”

C'è sempre della forte emozione quando si aprono le porte dello stadio Olimpico per tutti i tifosi romanisti. C'è chi però, quest'emozione se la vedrà amplificata alla massima potenza. È il caso di Flavio Pardini, meglio conosciuto come Gazzelle, che il prossimo venerdì 9 giugno realizzerà uno dei suoi più grandi sogni: fare un concerto nell'impianto capitolino. Ai microfoni di Leggo, ha spiegato le sue sensazioni alla vigilia di un appuntamento importantissimo per la sua carriera. Appassionato dei colori giallorossi, non ha mai nascosto la sua fede calcistica di cui va fortemente fiero. A proposito della squadra capitolina, la sua ultima volta in cui ha messo piede all'Olimpico è stato per un Roma-Milan di campionato, in tribuna Monte Mario. Se gli si chiede quale siano i suoi tre calciatori più rappresentativi, il cantante non ha alcun dubbio: "Totti su tutti. Poi Montella e Cassano". Come raccontato anche in altre interviste, per Gazzelle, la fede giallorossa è stata tramandata dalla sua famiglia, interamente romanista.