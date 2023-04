Gasperini sulla lotta Champions: “Roma, Milan e Inter sono alla portata”

Le parole del tecnico atalantino: "Avremo comunque dimezzato lo svantaggio. Questa può essere una settimana importante per la nostra classifica"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa al termine del successo della sua Atalanta sul campo del Torino. Il tecnico nerazzurro ha parlato anche della corsa Champions nella quale la Dea si è prepotentemente rilanciata: "Chi preferirei vincesse tra Inter e Lazio? Egoisticamente l'Inter è più vicina e la Lazio è irraggiungibile, ma avendo vinto mal che vada abbiamo tre squadre come Milan, Roma e Inter alla portata". Queste le prime parole di Gasperini che ha poi concluso: "Avremo comunque dimezzato lo svantaggio, è giusto che siamo felici e dovremo pensare allo Spezia. Poi avremo la Juventus, questa può essere una settimana importante per la nostra classifica".