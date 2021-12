Gasperini furioso: “Il 2-2 era valido, gli arbitri ci mettano la faccia”

Il tecnico dell'Atalanta polemico: "Il calcio perde credibilità in questo modo, vogliamo una spiegazione. Stavamo giocando a una porta"

L'inizio in salita non ha aiuta. Qualche errore di scelta di troppo? La Roma chiudeva bene gli spazi. Il gol preso a freddo ci ha messo in difficoltà ma nell'arco della partita la squadra si è ripresa. Abbiamo accorciato e ripreso la partita. Sul 2-2 è cambiato tutto. Un episodio che mi devono spiegare. Palomino è in fuorigioco se tocca il pallone altrimenti no. E' autorete di Cristante. Ci facciano vedere che la tocca Palomino sennò è inspiegabile. L'arbitro ha detto che l'ha toccata Palomino. Magari perdiamo lo stesso ma non si può mai sapere. Ci facciano vedere le immagini altrimenti è una follia. E' stato dato gol a Palomino in fuorigioco, se l'ha ritoccata è fuorigioco altrimenti è regolare

Ha visto la mancanza di qualità? Non è stata la migliore partita. Errori tecnici e di appoggio, anche per merito della Roma. Per 20' del secondo tempo c'era una squadra che spingeva e una che si difendeva. Se ci danno il 2-2 diventa un'altra partita. Ci devono dare una spiegazione. Un episodio che toglie credibilità. Le immagini in tv e il Var determinano molto. Palomino non tocca ne la palla ne Cristante. Ma di che parliamo. Gli arbitri devono metterci la faccia e spiegare come faccio dopo un 4-1. Ne vale della credibilità del calcio. Non ci si deve arrampicare sugli specchi. Se mi dicono che è un errore me ne farò una ragione ma almeno lo sappiamo. Sennò stiamo sempre coi se e coi ma. Se è fuorigioco questo lo sono tutti, occhio.