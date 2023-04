Gasperini: “Con la Roma importante vincere. Dobbiamo far pesare il fattore campo”

Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell'Atalanta nel post partita del match pareggiato contro la Fiorentina. Il tecnico bergamasco si è soffermato anche sulla prossima partita di campionato contro la Roma: "Ora con la Roma sarebbe molto importante vincere, dobbiamo far tornare a pesare il fattore campo, abbiamo bisogno di vincere in casa". Queste le parole di Gasperini che dunque infiamma la sfida di lunedì prossimo. Il fischio d'inizio è in programma alle 20:45. Prima però per i giallorossi ci sarà l'impegno europeo contro il Feyenoord: in palio la quarta semifinale europea in 6 anni.