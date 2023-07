Garcia ironizza sugli arbitri: “Ho lasciato il violino in Francia. Spero non serva”

Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento tra la rosa e lo staff del Napoli e i tifosi organizzato a Dimaro. Il tecnico francese ha ironizzato sulla classe arbitrale e sull'episodio andato in scena allo Juventus Stadium quando sedeva sulla panchina della Roma: "Il calcio non è più lo stesso di 10 anni fa, è migliorato tanto. Anche gli arbitri sono più aiutati con il VAR. Ho lasciato il violino a casa in Francia, spero non serva". In quell'occasione (5 ottobre 2014) Garcia a bordocampo fece il gesto del violino per sottolineare una pessima prova dell'arbitro Rocchi colpevole di aver convalidato tre gol irregolari alla Juventus.