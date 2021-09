Futre: “Roma una sfida per Mourinho, ma è da pazzi pensare di vincere subito”

L'ex campione portoghese: "Quello della Roma con Mourinho è un progetto che va preso come tale"

No al Real Madrid per mettersi alla prova fino in fondo con la Roma. Che continua a parlare portoghese, almeno nello staff, con José Mourinho affiancato da alcuni collaboratori storici come Joao Sacramento e Nuno Santos, preparatore dei portieri, ma anche José Fontes. E ovviamente, in Portogallo, i giallorossi godono di un occhio di riguardo: "Per lui si tratta di una sfida. Un po' come ai tempi del primo Porto e anche un po' del Chelsea, che prima di lui non aveva vinto niente. Ma solo un pazzo potrebbe pretendere di vincere subito. Quello della Roma con Mourinho è un progetto che va preso come tale". A parlare a 'fanpage.it' è Paolo Futre, ex campione portoghese arrivato secondo nel 1987 nella classifica del Pallone d'Oro. Poi la curiosità sullo Special One: "Credo inoltre che dopo aver firmato con la Roma abbia avuto anche un'offerta del Real Madrid, ma ha sposato il progetto della Roma perché ama le sfide". Infine su Rui Patricio: "È un ottimo portiere con ancora molti anni davanti. Ed è l'uomo giusto per vincere, perché per farlo devi sempre partire da un gran portiere".