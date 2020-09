Frosinone-Roma, torna Cristante in difesa. Pellegrini e Under sulla trequarti – LIVE

Continua il percorso di avvicinamento della Roma all’inizio della Serie A, fissato sabato 19 al Bentegodi di Verona. Dopo la Sambenedettese a Trigoria, alle 18 calcio di inizio del test contro il Frosinone allo Stirpe, un’occasione per Fonseca anche per mettere alla prova la condizione di alcuni reduci dalle nazionali come Cristante, Pellegrini e Mancini. Grande sorpresa sulla trequarti, con Under che affiancherà Pellegrini alle spalle di Mkhitaryan, in versione punta centrale al posto di Perotti.

FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Tribuzzi, Maiello, Vitale, D’Elia; Ciano, Ardemagni.

All. Alessandro Nesta

A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Bastianello, Zampano, Giordani, Ghazoini, Tonetto, Dionisi, Beghetto, Errico, Szyminski, Coccia, Santarpia, Trota, Krajnc.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Under, Pellegrini (C); Mkhitaryan.

All.: Paulo Fonseca.

A disposizione: Mirante, Boer, Santon, Trasciani, Seck, Bouah, Juan Jesus, Villar, Antonucci, Perotti.

Arbitro: Sig. Davide Di Marco di Ciampino

Assistente 1: Sig.ra Tiziana Trasciatti di Foligno

Assistente 2: Sig.ra Lucia Abruzzese di Foggia

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –