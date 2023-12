Frosinone-Juve, ammonito Cambiaso: salta la Roma. Alex Sandro e Locatelli infortunati

In attesa della sfida di questa sera contro il Napoli, le buone notizie per la Roma arrivano da Frosinone. Nel match tra i padroni di casa allenati da Di Francesco e la Juventus infatti, Andrea Cambiaso è stato ammonito al 21esmo del primo tempo e, essendo in diffida, salterà la sfida con i giallorossi in programma sabato 30 dicembre alle 20:45. L'esterno ex Bologna si è rivelato una pedina importante nello scacchiere di Allegri tanto da aver accumulato 15 presenze arricchiti da un gol e due assist. In casa bianconera preoccupano anche le condizioni di Alex Sandro e Locatelli che hanno lasciato il campo rispettivamente al 27esimo e al 54esimo per infortunio. Le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.