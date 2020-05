Friedkin-Roma, segnali dalla moglie: Debra mette like ai tifosi – FOTO

Nell’epoca dei social e degli smartphone l’ottimismo si valuta anche a suon di like. È per questo che nelle ultime ore stanno facendo il giro della rete dei “like” di Debra Friedkin, la moglie di Dan (insieme hanno anche quattro figli), ad alcuni tifosi che hanno provato a metterle pressione sulla sua pagina Instagram. Un “forza Roma” del tifoso Davide, a cui lei ha risposto con un cuore. E non è la prima volta: come hanno fatto notare i più attenti, già nei mesi scorsi erano arrivati segnali di apprezzamento ai fan giallorossi che le scrivevano sul suo account dedicato all’arte. Però non nelle ultime settimane – quelle dello stop momentaneo alla trattativa – quando quei commenti erano stati bypassati. Ora però è tornato l’ottimismo, evidentemente anche in casa Friedkin.

Chi è Debra Friedkin e perché il suo amore per Roma

L’amore di Debra Friedkin per Roma è storia vecchia. La moglie del magnate texano interessato a rilevare la società da James Pallotta è una donna ricca di interessi. Il settore immobiliare, la filantropia ma soprattutto uno che si sposa benissimo con la città eterna: l’arte e l’archeologia. Ha studiato arte al Lehman College di New York e poi all’università di Long Island. Debra è membro del prestigioso Salmagundi Art Club di New York e della NAWA (National Association of Women Artists). Ha collaborato con numerose associazioni e ha esposto in gallerie e musei in diversi stati dell’America.

Per l’arte ha una pagina Instagram tutta sua, mentre per la sua passione da archeologa ha addirittura un sito reale che porta il suo nome: il “Debra L. Friedkin Sites”, un’area nel Texas dove è stata ritrovata l’arma più antica mai vista in America, che i ricercatori hanno chiarito risalga addirittura a 16 mila anni fa. Nell’epoca dei Clovis, i preistorici dei nativi americani. A Roma troverebbe la culla perfetta per coltivare i suoi interessi e potrebbe anche allargare i suoi business. Anche questo rientra negli interessi secondari della famiglia Friedkin insieme al cinema, al settore alberghiero e al turismo, che pure si sposano a meraviglia con la capitale. E a proposito di alberghi, c’è la mano della moglie Debra anche nell’arredamento del “Mbiwa Lodge”, un resort a 5 stelle nella pianura del Serengeti in Tanzania. Il prezzo per soggiornarci? Circa 1250 dollari a notte. La possibile First Lady giallorossa l’ha progettato insieme all’architetta sudafricana Lisa Rorich. Dieci suite con pareti in pietra e mobili in legno in stile norvegese e un comfort extra lusso.

Friedkin-Pallotta, la trattativa riparte?

La trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin sembrava a un passo dalla sua conclusione alla fine del 2019. Mancava solo l’ok definitivo e la delegazione del ricco texano era stata già avvistata più volte nella sede dell’Eur per mettere nero su bianco il passaggio di proprietà. Poi l’emergenza coronavirus ha cambiato completamente i piani e raffreddato gli umori. Ma i soci di Pallotta spingono per cedere la società e così i due imprenditori americani hanno iniziato a ragionare su un’operazione con cifre al ribasso. Il numero uno di Boston accetterebbe ora anche 600 milioni, circa cento in meno di qualche mese fa. Ma Friedkin sembra disposto a offrire ancora meno, circa 450-500. In questo senso potrebbe venire incontro il fattore stadio, che nelle prossime settimane è atteso da una svolta. Con l’ok al progetto, l’operazione-Roma diventerebbe di nuovo appetibile. Per il momento Pallotta ha già dato ampia disponibilità alla continuità aziendale: toccherà a lui versare le quote previste per l’aumento di capitale già programmato mesi fa. Possibili novità possono arrivare dall’assemblea degli azionisti del 26 maggio.