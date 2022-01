Friedkin e la Coppa Italia: “Caccia alla decima”. I tifosi: “Portaci i campioni”

Sui social del Gruppo Friedkin il post per presentare la Coppa Italia che vedrà la Roma impegnata con il Lecce giovedì. E i tifosi si scatenano

Da Mourinho i tifosi della Roma si aspettano soprattutto una cosa: i trofei. I Friedkin lo hanno voluto per questo, il suo palmares parla per lui e il popolo giallorosso ha riposto tutte le sue speranze nello Special One. Per riportare a Trigoria la vittoria di una coppa che manca ormai da 14 anni. Un digiuno lunghissimo che ovviamente il portoghese spera di interrompere il prima possibile. La Roma difficilmente vincerà lo scudetto, ma è sicuramente in corsa per la Conference League e la Coppa Italia, che partirà per i giallorossi giovedì prossimo con l'ottavo contro il Lecce."La caccia alla decima comincia", scrive sui social il profilo ufficiale del Friedkin Group con tanto di foto di Lorenzo Pellegrini, il capitano.