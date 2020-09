Friedkin, day 2: altra giornata a Trigoria per Dan e Ryan. Florenzi, ufficiale il prestito al PSG

Dan e Ryan Friedkin hanno vissuto il loro secondo giorno a Roma. Dopo la visita di ieri a Trigoria, in cui hanno caricato la squadra e il mister Paulo Fonseca (“Insieme faremo grandi cose”), i nuovi proprietari del club giallorosso hanno raggiunto il centro sportivo in mattinata, facendo ritorno in hotel intorno alle 16. I Friedkin hanno assistito nuovamente all’allenamento della squadra, hanno parlato con Fonseca e De Sanctis. Non ancora del tutto nota l’agenda del presidente della Roma in questi giorni, con la partenza per gli Stati Uniti attualmente prevista per domenica. Nei prossimi giorni Friedkin potrebbe incontrare Virginia Raggi per parlare del progetto stadio. Al momento non sarebbe in programma, invece, un vertice con Giovanni Malagò, come ammesso dallo stesso numero uno dello sport italiano. Da valutare, in ogni caso, se ci saranno cambi di programma per Dan e Ryan per l’impossibilità di incontrare Fienga e Calvo, che resteranno in isolamento fino a lunedì in attesa di effettuare il secondo tampone (il primo ha dato esito negativo) dopo la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis.

Dzeko convocato per Cagliari-Roma. Calciomercato, Florenzi ufficiale al PSG

Intanto Paulo Fonseca continua la preparazione in vista dell’esordio in campionato di sabato 19 a Verona, con il primo assaggio di vero calcio fissato già per domani a Cagliari contro la squadra di Di Francesco. Dopo la gestione contro il Frosinone per gli impegni con la nazionale, torna nell’elenco dei convocati anche Edin Dzeko. Ovviamente out Nicolò Zaniolo, che entro il weekend prenderà l’aereo che lo porterà a Innsbruck, in Austria, dove il giocatore della Roma ha scelto di operarsi. Intanto i giallorossi lavorano anche sul calciomercato: la notizia del giorno in questo senso è la cessione di Alessandro Florenzi al PSG. Dopo le visite mediche, il terzino si è trasferito ufficialmente al club francese in prestito con diritto di riscatto. Per l’attuale vice capitano, Lorenzo Pellegrini, l’intenzione è quella di rinnovare togliendo la clausola da 30 milioni ma non sarà una trattativa semplice.

Si avvicina invece il ritorno di Chris Smalling, che ha svolto una doppia seduta individuale insieme a Rojo a Carrington: entrambi non saranno convocati per l’amichevole del Manchester United contro l’Aston Villa. Fuori dall’elenco del Napoli anche Arek Milik, out per i match contro Pescara e Sporting Lisbona: i discorsi tra Roma e Napoli (ora senza Under) continuano, ma la distanza resta alta. Nuovo rinforzo per la Primavera di Alberto De Rossi: dagli slovacchi dell’AS Trencin arriva il portiere Michal Kukucka, classe 2002. Continua a muoversi sui giovani anche Francesco Totti, che ha ufficializzato l’arrivo nella sua scuderia di Arnauld Kalimuendo, attaccante classe 2002 del PSG.