Francia, Veretout parte dalla panchina contro la Finlandia

Il centrocampista della Roma non sarà fra i titolari del match di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout partirà dalla panchina nella partita fra Francia e Finlandia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo essere partito titolare contro la Bosnia, per la prima volta con la maglia della sua Nazionale, Veretout è entrato al minuto 83' contro l'Ucraina. Giovedì farà rientro a Roma per tornare agli ordini di José Mourinho in vista dell'impegno di domenica contro il Sassuolo.