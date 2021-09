Francia, Veretout convocato per la Final Four di Nations League

I Bleus affronteranno il Belgio in semifinale giovedì 7 ottobre alle 20:45 e, in caso di finale, una tra Italia e Spagna

Un'altra gioia per Jordan Veretout: il CT della Francia Didier Deschamps ha convocato il centrocampista della Roma per la Final Four di Nations League. I Bleus affronteranno il Belgio in semifinale giovedì 7 ottobre alle 20:45 e, in caso di finale, una tra Italia e Spagna. Questa è la seconda chiamata per Veretout che dopo una stagione stratosferica è riuscito finalmente a realizzare il suo sogno.