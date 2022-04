Formula 1, Vina assiste al GP di Imola: regala la maglia della Roma a Alonso

il terzino ha approfittato del giorno libero concesso da Mourinho dopo la sconfitta di ieri contro l'Inter, per assistere alla gara

Nel pomeriggio è andato in scena ad Imola il Gran Premio di Formula 1 vinto da Verstappen. Vina ha approfittato del giorno libero concesso da Mourinho dopo la sconfitta di ieri contro l'Inter, per assistere alla gara. Il terzino ha avuto anche l'opportunità di fare un giro nel paddock e nel box della scuderia Alpine dove ha incontrato il pilota spagnolo Fernando Alonso a cui ha regalato una maglia della Roma. Il tutto documentato su Instagram dalla compagna del terzino che si è fatta immortalare in compagnia di Esteban Ocon e Daniel Ricciardo. Una giornata di relax prima di tornare a Trigoria domani per il primo allenamento della settimana. Mercoledì la partenza verso l'Inghilterra per affrontare il Leicester in Conference.