Fonseca su Antonucci: “Fa parte del futuro della Roma. Il Vitoria Setubal è perfetto per la sua crescita”

La Roma lo ha lasciato andare in prestito nell’ultima finestra di mercato e l’avventura di Mirko Antonucci al Vitoria Setubal è appena cominciata. In Portogallo si sono chiesti in molti chi fosse il nuovo arrivato direttamente dalla Capitale e mister Fonseca, in un’intervista al tabloid portoghese A Bola, ha voluto sciogliere qualsiasi fonte di dubbio. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso: “Antonucci è un giovane talento, un giocatore con una grande abilità tecnica, che può giocare in varie posizioni in attacco. È molto intelligente e decide bene nello stretto. Come ho detto, è un giovane di grande talento di cui trarremo vantaggio. Il motivo principale del suo trasferimento in Portogallo è stato quello di poter lavorare con un allenatore che conosciamo bene, con buone idee di gioco, a cui piace giocare e che vuole che la sua squadra abbia la palla. Questo è stato decisivo per noi. Antonucci fa parte dei piani per il futuro, ha giocato più volte quest’anno a Roma. Con l’arrivo di nuovi giocatori era importante che trovasse più spazio. L’obiettivo è quello di farlo tornare a far parte della squadra principale nel prossimo futuro. Il Vitória Setubal è un club eccellente e offre tutte le condizioni per continuare la sua evoluzione. Questo prestito sarà molto utile per lui. Gli darà ritmo, un tipo di competizione diverso da quello a cui eri abituato. Credo che sarà il contesto ideale per lui per migliorare e crescere.”