Fonseca: “Insieme siamo più forti, ma non abbiamo vinto niente. Che Dzeko in difesa”

Vittoria straordinaria della Roma che batte 2-1 il Napoli e si prende il terzo posto. A fine partita ha parlato il tecnico Paulo Fonseca, vero artefice di questo momento magico. Ecco le sue parole.

FONSECA A SKY

L’avete controllata con orgoglio e organizzazione: è la sua Roma più bella?

Abbiamo giocato contro una grande squadra. Non abbiamo cominciato bene la partita, giocando sempre la palla indietro. Abbiamo fatto un bellissimo gol in un buon momento, poi abbiamo sbagliato il rigore e la squadra ha sentito questo momento. Abbiamo perso aggressività e posizionamento, è normale che contro una squadra come il Napoli ci sia una reazione del genere. Nell’intervallo abbiamo detto che avremmo dovuto pressare alti, poi abbiamo controllato sempre la partita. Abbiamo fatto un grande secondo tempo.

Zaniolo sta diventando un campione?

Non solo Zaniolo, tutta la squadra sta capendo che insieme sono più forti. Dzeko non ha fatto gol, ma ha lavorato tanto per la squadra nei movimenti difensivi. Questo è l’atteggiamento che dobbiamo sempre avere.

La Roma ha avuto tanti infortuni, ma lei è stato bravissimo a far sì che la squadra non ne risentisse. Come è riuscito a fare a meno di certi giocatori e a stimolare gli altri?

Ciò che è importante in questo momento di tanti infortuni, è che la squadra ha capito che dobbiamo stare sempre insieme, lottare e correre più che mai. Per me è questo che è importante in questo momento, l’atteggiamento di squadra da parte di tutti.

Siete una squadra da terzo-quarto posto davvero?

Non abbiamo vinto niente adesso. Dobbiamo pensare alla prossima partita, è questo che voglio. E’ importante che stiamo in una posizione giusta per noi, ma la cosa più importante è la prossima partita.

Dove avete trovato l’equilibrio con tanti giocatori offensivi? E’ stato Mancini che ha cambiato la Roma?

Sì, Mancini ci dà un equilibrio importante nei movimenti offensivi. E’ molto intelligente tatticamente, sta facendo un lavoro molto importante per la squadra.

FONSECA A ROMA TV

Una Roma in gran forma, che dimostra grande personalità in tutti i sensi.

Sì, abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo iniziato bene in tutti i momenti. Dopo Il rigore sbagliato abbiamo perso aggressività e si è vista una reazione forte del Napoli. Abbiamo parlato nello spogliatoio e siamo riusciti a pressare più alti nel secondo tempo.

La sua grande capacità e quella di far giocare bene i calciatori anche fuori ruolo.

E’ vero, è molto importante. La cosa principale è l’atteggiamento, tutti sono disponibili. Come Dzeko, non ha segnato ma ha aiutato anche in difesa. Stessa cosa Pastore.

Mi incuriosisce la crescita di Mancini, nonostante sia fuori ruolo.

Dopo il rigore abbiamo smesso di pressare alti e il Napoli ha iniziato a giocare bene sulla fascia sinistra. Per questo era importante che Mancini giocasse vicino al difensore per non dare profondità al Napoli. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio limitando la fase di costruzione degli ospiti.

Dove può arrivare la Roma.

Devo essere molto equilibrato in questo momento, non abbiamo vinto niente. Dobbiamo pensare alla prossima partita, questa è la cosa più importante.