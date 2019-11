Fonseca incontra Papa Francesco: “Semplicemente indimenticabile” – FOTO

Oggi Paulo Fonseca, insieme a Guido Fienga, ha incontrato il Papa in Vaticano. L’occasione era la Giornata Mondiale dei Poveri e il pranzo nell’aula Paolo IV per i 1500 senza fissa dimora. Il tecnico portoghese prova con un post sui propri profili social a spiegare l’emozione vissuta: “Oggi è stato un giorno molto speciale. Ho avuto il privilegio e l’onore di incontrare Papa Francesco. Ho voluto partecipare al pranzo organizzato in Vaticano con il supporto della Roma per le mille persone meno fortunate di noi. Semplicemente indimenticabile”.