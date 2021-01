Fonseca: “Non parlerò più di Dzeko, la squadra è unita. Noi trattati come fossimo ultimi”

La Roma vince e Fonseca tira un sospiro di sollievo. Il tecnico ha commentato la vittoria con lo Spezia per 4-3 nel post partita.

FONSECA A SKY

Una risposta compatta della squadra. Cosa significa la sua corsa e quell’abbraccio liberatorio al gol di Pellegrini?

E’ stato un momento emozionante, era ingiusto non vincere questa partita. Abbiamo meritato la vittoria, abbiamo dimostrato di essere tutti insieme.

Riuscirà a recuperare presto il miglior Dzeko?

Ne ho parlato ieri, non voglio più dire nulla a riguardo.

Ho visto che ha parlato con il presidente e con Tiago Pinto

Sì ero con Tiago a guardare il riscaldamento, una situazione normale.

Nega ci siano problemi con Dzeko? O parliamo di una situazione insanabile?

Come ho detto, non voglio commentare. Capisco la curiosità ma non voglio parlarne più. Ciò che conta è quello che la squadra ha dimostrato oggi, è stata una grande vittoria.

41 gol fatti e 32 subiti. Le troppe reti incassate dipendono da errori individuali o di squadra?

Di squadra, sono il primo a sbagliare quando subiamo gol. Le circostanze dei gol dello Spezia sono strane, mai loro hanno creato situazioni per fare 3 gol. Questo risultato non è giusto, è ingiusto prendere 3 gol pensando anche a quanto abbiamo creato.

Mayoral può essere il centravanti i titolare di una Roma da Champions?

Ha fatto una buona partita anche in Coppa, gli è mancato solo il gol. Oggi ha fatto benissimo. Qui tutti sono titolari e tutti possono aiutare la squadra. Mayoral è in un buon momento, sono contento abbia fatto due gol.

Le danno fastidio le critiche nei suoi confronti?

No, sono solo focalizzato sulla squadra. A volte è difficile che si tratta la Roma in un modo diverso. Qui non è Fonseca, ma la Roma ad essere importante: sarebbe giusto rispettarla un po’ di più.

Ma si parlava anche di altri allenatori…

Non vedo e non sento nulla. Penso solo al mio lavoro.

FONSECA A ROMA TV

Oggi è un episodio positivo per cambiare il percorso della Roma?

Molto positivo, se non avessimo vinto sarebbe stata una grande ingiustizia. E’ stata una partita di squadra, molti di questi ragazzi hanno giocato in Coppa e oggi hanno dimostrato voglia di vincere. Era importante vincere.

Ha parlato di spirito di squadra e lo abbiamo visto anche negli abbracci nei suoi confronti

Siamo uniti, stiamo insieme. E’ stato un momento emotivo alla fine. E’ una dimostrazione di spirito di squadra che mi è piaciuta tanto.

Pellegrini agiva molto più largo, con Perez più stretto. E’ stata preparata così?

Sì, gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro alla ricerca della profondità. Era troppo importante ricercarla e Pellegrini, Borja e Carles hanno fatto un grande lavoro.

Era una partita delicata, tanti assenti. Nonostante tutto la Roma ha prodotto tanto, ma il concetto è che la difesa nel collettivo non va in difficoltà, ma nel singolo si sbaglia tanto. E’ un problema di serenità?

Oggi va così, non è un problema di organizzazione difensiva. Siamo nel momento in cui noi sbagliamo e gli altri segnano. Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo vinto bene. I tre gol presi sono però una ingiustizia.

FONSECA IN CONFERENZA

Come emozioni, in che posizione mette questa partita?

Partita molto emozionante, è un risultato troppo giusto. La squadra aveva meritato, ci ha creduto sempre e hanno dimostrato un grande spirito.

Reazione rispetto a martedì

E’ stata una partita che volevamo vincere ed era importante per noi, erano tre punti troppo importanti.

Partita della svolta?

La Roma in questo momento è terza, ma non deve essere una partita della svolta, deve essere una partita della continuità. La Roma è trattata come una squadra ultima in classifica ma non è così, perché invece abbiamo una buona classifica e oggi abbiamo dimostrato questa ambizione.