Florenzi: “Volevo restare a Roma tutta la vita. Sono andato via con rammarico”

Quanto sei cambiato dal tuo addio alla Roma? "Sono cambiato tanto. Quando ho lasciato Roma non era per volontà mia, a parte quando sono andato a Crotone. Per due anni e mezzo ho visitato città, Paesi, mi sono acculturato. Ho vissuto cose che non pensavo di vivere, perché all'inizio della mia carriera l'obiettivo era restare a Roma tutta la vita, i miei idoli erano Francesco e Daniele. Ma ho visto altri Paesi, ho conosciuto altre culture, è stato importante. Sono cresciuto tanto".